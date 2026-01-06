Nota editorial: las ideas y posturas expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor o autora. Filosofía en la Red defiende la libertad de pensamiento y la pluralidad de enfoques, por lo que la publicación de este contenido no implica una posición política institucional ni adhesión ideológica alguna.

La reciente agresión militar perpetrada por Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela1 no puede ser analizada como un mero incidente geopolítico, un evento aislado en el tablero de las relaciones internacionales. Interpretarlo de tal modo sería sucumbir a la miopía de una crónica que ignora las profundidades del drama histórico. Este acto debe ser comprendido filosóficamente como la manifestación violenta, casi litúrgica, de una lógica imperial cuyas raíces se hunden en el mismo suelo del que brotó la modernidad. Es la puesta en escena de una estructura de pensamiento que ha definido, durante más de cinco siglos, la relación entre un centro autoproclamado y una periferia subyugada.

La agresión a Venezuela constituye la “ontología práctica“ de la dominación. Aquí, el “Ser“ del centro imperial, que se concibe a sí mismo como la totalidad de lo real y lo racional, intenta por la fuerza reducir al “no-ser“ a la alteridad irreductible de la periferia. Venezuela, en su proyecto de soberanía, representa una exterioridad, un “Otro“ que desafía el orden mundial concebido desde Washington. La violencia militar no es, por tanto, una anomalía, sino la consecuencia lógica y necesaria cuando el Otro se niega a ser asimilado, a convertirse en un mero ente manipulable dentro de las fronteras del sistema.

Esta dinámica no es nueva para América Latina. Como bien ha articulado la Filosofía de la Liberación, estos eventos son episodios de un largo y doloroso proceso que se remonta al ego conquiro —yo conquisto— del siglo XV, aquel acto fundacional que, como señala Enrique Dussel, antecede y fundamenta al ego cogito —yo pienso— cartesiano. Antes de pensar el mundo, Europa lo conquistó; antes de definir el Ser, lo impuso a través de la violencia sobre otros pueblos. Somos, desde entonces, el fruto de esa herida ontológica.