Vivir bien. La expresión suena simple, casi amable, como si fuera una promesa que cualquiera puede cumplir con un poco de disciplina, algo de suerte y una buena conexión a internet. Pero basta detenerse un momento —no mucho, lo justo— para que esa idea empiece a resquebrajarse. ¿Vivir bien para quién?, ¿en qué condiciones?, ¿con qué cuerpos, con qué tiempos, con qué accesos? En un mundo atravesado por desigualdades materiales brutales y por una digitalización que promete cercanía mientras produce nuevas formas de distancia, la pregunta por la buena vida ya no puede responderse desde fórmulas heredadas ni desde optimismos ingenuos.

A veces pareciera que el ideal contemporáneo de bienestar se construye a partir de imágenes: pantallas limpias, horarios flexibles, trabajos creativos, vidas que “fluyen”. Sin embargo, debajo de ese imaginario hay fricciones constantes. Vidas que no encajan, cuerpos que no rinden, geografías que quedan fuera del mapa digital. Pensar qué significa vivir bien hoy implica, inevitablemente, incomodarse un poco, aceptar que no todos partimos del mismo lugar y que incluso nuestras ideas de felicidad están mediadas por estructuras que rara vez elegimos.

Durante mucho tiempo, la felicidad se presentó como un asunto íntimo, casi psicológico. Algo que dependía de la actitud, del carácter o, en versiones más recientes, de la gestión emocional individual. Si no eres feliz, algo estás haciendo mal. No te organizas, no te adaptas, no te esfuerzas lo suficiente. Esta narrativa es tentadora porque simplifica, pero también porque descarga la responsabilidad en el individuo, liberando al mundo de cualquier examen crítico más profundo.