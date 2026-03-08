A partir de la unión del feminismo y la musicología, consideraremos cómo el arte musical se ha convertido en un instrumento de resistencia, memoria y transformación social. Esto a través del ejemplo de la cantautora mexicana Vivir Quintana, pues en su trabajo artístico se ve reflejado el papel que juega el lenguaje como vehículo para narrar las historias de violencia que muchas mujeres viven a diario.

Comenzando con la perspectiva filosófica, argumentando que la música no es solo un fenómeno estético, también se manifiesta como un tejido de relaciones sociales que acompaña al activismo, condición que sirve para nombrar, documentar e impulsar la creatividad humana para así convertirse en un espacio donde la memoria colectiva encuentra formas y expresión en el sonido, pues desde que nacemos, toda nuestra vida social está impregnada de musicalidad.

En este sentido, al romper con la visión tradicional de lo que es la música, se deja al descubierto que en ella se proyectan identidades, jerarquías y estructuras de poder, condiciones que muestran el cómo se ha permitido o restringido su práctica y desarrollo según el género. Como el canon histórico construido sobre obras clásicas, donde la selección de ellas no se basó en una selección neutral de “calidad“, más bien como un producto social que excluyó sistemáticamente a las compositoras femeninas y sus trabajos.