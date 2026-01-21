Pareciera que el síntoma más agudo de nuestra época no es la ansiedad ni el agotamiento, sino una extraña alergia a la incertidumbre. Si uno se detiene a observar el panorama intelectual y cultural —ese ruido de fondo que conforman las redes sociales, los debates políticos y hasta las conversaciones de sobremesa—, notará una exigencia tácita pero brutal: la de tener una opinión formada, blindada y definitiva sobre cualquier cosa antes de que termine el día. Para una generación que ha crecido viendo cómo se desmoronan los grandes relatos, desde la promesa del progreso lineal hasta la estabilidad económica, resulta paradójico que la reacción defensiva sea aferrarse a certezas de bolsillo. Se busca suelo firme donde no lo hay. El estudiante de humanidades, o cualquier persona que intente pensar el mundo con un mínimo de rigor, se encuentra hoy ante una disyuntiva cruel: o se une al coro de los que gritan verdades absolutas, o acepta habitar una zona de penumbra que el mercado laboral y social considera, cuanto menos, ineficiente.

Sin embargo, cabría preguntarse si esa penumbra, esa falta de claridad meridiana, no es en realidad el estado natural de la inteligencia. La duda tiene mala prensa. Se la asocia con la debilidad de carácter, con la falta de liderazgo o con una parálisis inútil. Pero si se rasca un poco la superficie de la historia del pensamiento, se descubre que los momentos más lúcidos de la humanidad no surgieron de la afirmación rotunda, sino del titubeo. De la sospecha de que lo que se daba por sentado quizás no lo era tanto. Vivir sin certezas no es necesariamente vivir en el caos; puede ser, si se enfoca bien, la única manera honesta de mantenerse despierto en un mundo que intenta anestesiarnos con respuestas precocinadas. Analizar cómo habitar esa duda sin que se convierta en una celda de aislamiento es, tal vez, la tarea ética más urgente del presente.