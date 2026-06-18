He pensado mucho en cómo esta serie fue avanzando de una pregunta a otra, como avanzan también ciertas conversaciones importantes en la vida: sin prisa, pero sin dejarnos intactos. Empezamos preguntándonos para qué vivir; atravesamos la libertad, la felicidad, el enamoramiento, la muerte, la identidad, el reconocimiento, la autenticidad y, hace apenas una entrega, esa compañía incómoda pero inevitable que es el sufrimiento. No siento que hayamos ido acumulando respuestas, sino afinando algo más valioso: una forma de mirar. Y por eso, ahora que llegamos al cierre de estas 10 preguntas filosóficas que todos nos hacemos, también quiero agradecerte haber estado aquí, pensando conmigo, aunque haya sido desde tus propias grietas y tus propios silencios.

Quizá por eso esta última pregunta no podía ser otra. Después de preguntarnos por el sentido, el dolor, el miedo, el amor y la vida que llevamos, quedaba una inquietud de fondo, casi inevitable: si todo esto aparece una y otra vez en nuestra experiencia, entonces quizá la filosofía no sea un lujo raro, sino una forma de no pasar por nosotros mismos sin darnos cuenta…

Ayer, mientras esperaba que se calentara el café, me quedé viendo una taza que decía una frase motivacional bastante torpe. No recuerdo exactamente qué decía, pero era algo sobre “vivir el presente” o “ser tu mejor versión”; una de esas sentencias que buscan acompañarte desde la loza, como si la mañana necesitara un coach antes que cafeína. Me hizo gracia. Pero después me pasó algo más extraño: en vez de ignorarla, me quedé pensando por qué esas frases existen, por qué se repiten tanto, por qué parecen consolar a tanta gente, aunque muchas veces no digan nada.

No fue una gran epifanía. No se abrió el cielo ni me sentí tocado por la sabiduría del universo. Solo me vi ahí, de pie, medio dormido, preguntándome por qué nos gusta tanto que nos digan cómo vivir, incluso en objetos tan mínimos como una taza. Y entonces pensé que quizá la filosofía no empieza en las bibliotecas ni en las aulas, sino ahí: en ese segundo incómodo en el que algo cotidiano deja de ser completamente obvio.

A veces creemos que filosofar consiste en retirarse del mundo, sentarse muy serio en una silla y empezar a hablar con palabras difíciles sobre el ser, el tiempo o la verdad. Como si la filosofía fuera una actividad reservada para quienes tienen paciencia, estudios especializados o una inclinación natural hacia lo abstracto. Durante mucho tiempo mucha gente ha pensado eso, y no la culpo. También nosotros, quienes amamos la filosofía, hemos contribuido a volverla un poco lejana, un poco solemne, un poco menos habitable de lo que realmente es.

Pero la pregunta de hoy no nace en un libro viejo ni en una clase universitaria. Nace en algo más simple y, por eso mismo, más inquietante: ¿se puede vivir sin filosofía? Es decir, ¿se puede atravesar la vida sin detenerse a pensar qué hacemos, por qué obedecemos ciertas normas, por qué deseamos lo que deseamos, por qué nos conformamos con algunas cosas y nos rebelamos contra otras? ¿Se puede simplemente vivir, trabajar, enamorarse, pagar cuentas, tener rutinas, envejecer, y ya?

La tentación de responder rápido es grande. Mucha gente diría que sí. Que de hecho así vive la mayoría. Y es verdad: una cosa es estudiar filosofía y otra filosofar. No hace falta leer a Platón para angustiarse por el sentido de la vida, ni citar a Kant para preguntarse si uno está tomando decisiones propias o solo repitiendo expectativas ajenas. Tal vez, dicho de manera brutal, sí se puede vivir sin filosofía como disciplina. Lo que ya me cuesta más creer es que se pueda vivir sin filosofía en un sentido más profundo, sin alguna forma de examen, sin alguna pausa interior, sin alguna sospecha sobre lo que se nos presenta como normal.

Lo pienso mucho cuando veo la velocidad con la que opinamos, consumimos, aceptamos, rechazamos, imitamos. Lo pienso cuando noto que uno puede pasarse semanas enteras funcionando bien por fuera y, sin embargo, profundamente desconectado por dentro. Cumples. Respondes mensajes. Vas a tus pendientes. Haces compras. Trabajas. Descansas un poco. Te distraes. Y aun así hay algo que no termina de asentarse. Como si la vida avanzara, sí, pero sin que uno la mire realmente a la cara.

Me parece que la pregunta aparece justo ahí. No cuando todo se derrumba, sino cuando todo parece estar relativamente en orden y, aun así, algo raspa. Porque filosofar no siempre nace del drama. A veces nace del fastidio, del cansancio, de la repetición, del pequeño malestar de vivir sin preguntarse demasiado nada. Y eso, aunque parezca menor, puede volverse enorme. Hay una clase de vacío que no hace ruido, pero organiza la existencia entera.

Pienso en Sócrates, por ejemplo, que vivió en una Atenas llena de orgullo político, disputas públicas, maestros de retórica y una confianza enorme en el prestigio de saber hablar bien. No escribió libros. Eso ya me parece hermoso. La figura más importante de la filosofía occidental no dejó una obra sistemática, como si su verdadero trabajo no hubiera sido producir textos, sino incomodar personas. Lo conocemos sobre todo por Platón, que lo retrató caminando, preguntando, desarmando seguridades ajenas, molestando a quienes creían saber lo que era la justicia, la virtud o el bien.

Sócrates vivía en un mundo donde se valoraba la participación pública, el discurso, la honra, la ciudad. Y, sin embargo, en medio de todo eso, se dedicó a una cosa rarísima: a interrumpir la comodidad del pensamiento automático. No iba por ahí entregando respuestas cerradas. Más bien hacía algo más difícil: obligaba a mirar la fragilidad de nuestras certezas. Les hablaba a políticos, jóvenes, artesanos, poetas. Y una y otra vez mostraba que muchas veces usamos palabras enormes sin haber examinado realmente qué queremos decir con ellas.

Lo célebre en él no es solo el “solo sé que no sé nada”, frase que tantas veces se repite sin sentirla, sino la convicción de que una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Eso no significa que uno tenga que vivir paralizado, cuestionando cada gesto hasta la neurosis. Yo no lo leo así. Lo que escucho ahí es otra cosa: que vivir de verdad exige no entregarse del todo al piloto automático, no aceptar sin más la costumbre, la opinión dominante o la inercia social como si fueran suficientes.

Y eso puede sonar muy noble cuando se dice bonito, pero en la práctica es profundamente incómodo. Porque examinar la vida no consiste solamente en tener pensamientos interesantes. Consiste en descubrir que quizá muchas de las cosas que uno defiende, teme o persigue no han sido elegidas con tanta libertad como imaginaba. Sócrates no era peligroso porque tuviera una teoría rara. Era peligroso porque hacía visible la facilidad con la que vivimos sin pensar demasiado en lo que decimos defender.

Con Arendt ocurre algo distinto, pero no tan distante. Ella no vivió en la Atenas clásica, claro, sino en el siglo XX, atravesado por el totalitarismo, la guerra, el exilio, la ruptura brutal de las seguridades modernas. Era una pensadora judía alemana que tuvo que huir del nazismo y que dedicó buena parte de su trabajo a entender cómo fue posible que sociedades enteras colaboraran, activamente o por obediencia, con formas monstruosas del mal. Su pregunta no era solo política. También era profundamente humana: ¿cómo puede alguien participar en el horror sin ser, al menos en apariencia, un monstruo?