Filosofía en la Red
☁️ ¿Y si nos hacemos Upload? | ¿Hacia allá vamos? | Ep. 3
☁️ ¿Y si nos hacemos Upload? | ¿Hacia allá vamos? | Ep. 3

Filosofía en la Red
mar 25, 2022

🤔 #Upload es una serie original de Amazon (2020 - 2022) que, a lo largo de sus dos temporadas, nos plantea un futuro interesante: tener la oportunidad de subir, antes de morir, nuestra conciencia a una "nube" para vivir eternamente en un servidor, y, por tanto, tener una aparente #vidaeterna. Frente a esto, te invito a reflexionar sobre qué tanto es "idílico" este mundo o si, por el contrario, hay más riesgos que beneficios.

